3 декабря, в Оренбурге открывается новый спортивный объект – Центр спортивной гимнастики и акробатики (0+), который разместился по адресу: ул. Рощина, 5 (микрорайон «Времена года»). Начало в 12:00.

Всего год понадобился для воплощения в жизнь идеи создания в Оренбурге своего «спортивного дома» для юных гимнастов и акробатов, где они могли бы совершенствовать свое спортивное мастерство, готовиться к выступлениям в соревнованиях, общаться с друзьями и сверстниками.

В здании общей площадью свыше 3700 кв. м созданы все условия для организации тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и спортсменов высшего мастерства, проведение соревнований различного уровня.