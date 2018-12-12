В Ханты-Мансийске завершился 12-й Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году на состязание новогодних волшебников и их помощниц съехалась 21 команда из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

На конкурс жюри было представлено более 30 конкурсных программ. Оценивали их заслуженные деятели культуры Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Могилева, а также школьники окружного центра.

По единогласному решению жюри победительницей стала дебютантка конкурса — Снегурочка из Оренбурга Маргарита Асанова. Вместе с Дедом Морозом Олегом Шариным они также стали лауреатами в номинациях «Лучшая новогодняя игровая программа для взрослых», «Лучшая новогодняя игровая программа для детей», «Лучшее музыкальное оформление программы «Лучший праздник в году».

Больше всех возвращения Маргариты ждали любящий муж и 4-летний сын Вадим, который искренне верит в то, что мама самая лучшая, самая настоящая, самая волшебная Снегурочка. И даже приготовил для нее сюрприз – медаль победителя в монофутболе в своей возрастной категории.

— Впервые я примерила этот образ, когда мне было 16 лет, — вспоминает Маргарита. – В школе № 25 вместе с учителем ОБЖ я вела утренник для младшеклассников.

В 17 лет Маргарита окончила Школу Дедов Морозов и Снегурочек во Дворце творчества им. В.П. Поляничко.

— Образ Снегурочки – мое призвание, — признается 28-летняя Маргарита, — а зима – самое любимое время года. Из Ханты-Мансийска мы привезли много положительных эмоций, словно побывали в настоящей сказке.

Под занавес уходящего года у Снегурочки и Деда Мороза Маргариты Асановой и Олега Шарина много приятной и радостной работы — участие в новогодних представлениях.