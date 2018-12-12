В Зале Торжеств Правительства Оренбургской области состоялось награждение победителей Ежегодного областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований «Лидер экономики», который проводится с целью поддержки и признания заслуг предприятий и организаций, добившихся наилучших результатов и вносящих значительный вклад в развитие региона.

При отборе номинантов учитываются все аспекты деятельности: динамика объемов производства, рентабельность, уровень оплаты и условия труда, участие в областных социальных программах и пр.

Банк «ОРЕНБУРГ» неоднократно участвовал в этом конкурсе, и каждый раз успешно. Нынешний год не исключение – коллектив кредитного учреждения стал лауреатом в номинации «Лучший банк».