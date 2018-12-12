Комиссия Оренбургского УФАС России вынесла соответствующее решение ввиду того, что органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Основной документ, по которому в Оренбурге проводятся конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам — Порядок, утвержденный Постановлением администрации г.Оренбурга от 07.09.2017 №3640-п. Согласно данному документу разрабатывается и конкурсная документация.

Однако некоторые нормы вышеуказанного муниципального правого акта не соответствовали требованиям федерального законодательства (Закона об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ, Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ) в части установления излишних требований к участникам торгов, документам, предоставляемым в составе заявки.

Отметим, что правильность и законность выводов Оренбургского УФАС России подтверждают вступившие в силу в январе текущего года изменения в Закон об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ. В частности, законодателем уточнены требования к участникам открытого конкурса, подтверждающие включение ограничивающих условий.

Усматривая в действиях администрации города признаки нарушения антимонопольного законодательства, Оренбургское УФАС России еще в декабре прошлого года выдало администрации предупреждение: привести Порядок проведения конкурсов в соответствие Федеральному закону №220 в том числе с учетом изменений, вступивших в силу в январе 2018 года.

Однако вместо того, чтобы внести изменения, тем самым устранить нарушения в добровольном порядке, исполнив предупреждение, администрация последовала по пути судебного обжалования.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию антимонопольного органа, подтвердив законность и обоснованность выданного предупреждения в части внесения изменений в Порядок.

В конечном итоге Администрация МО г.Оренбург согласилась с выводами антимонопольного органа и внесла необходимые изменения в Порядок.

Оренбургским УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с неисполнением предупреждения. По итогам рассмотрения, Администрация МО г.Оренбург признана нарушившей ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции.