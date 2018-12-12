На торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лидер экономики Оренбургской области » Губернатор Юрий Берг вручил высшую награду, золотой знак, управляющему Оренбургским отделением ПАО Сбербанк Денису Лихачёву.

Сбербанк – крупнейший банк Оренбургской области и один из ведущих финансовых институтов. Банк является ключевым кредитором для региональной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В 2017 году Сбербанк направил более 33 млрд руб в экономику области и вошёл в число крупнейших налогоплательщиков. Существенный рост был зафиксирован в сфере розничного кредитования, Сбербанк за 2017 год выдал 8900 ипотечный кредитов на сумму более 10 млрд рублей, что на 38% превосходит аналогичный показатель 2016 года.

Сбербанк является одним из крупнейших работодателей региона, в Оренбургском отделении Сбербанка трудятся более 2500 человек. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в регионе: 304 точки обслуживания клиентов и 797 устройство самообслуживания.