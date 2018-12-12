Оренбургская кадастровая палата рекомендует собственникам недвижимости внести в ЕГРН свои контактные адреса

Оренбургская кадастровая палата объясняет, почему собственникам недвижимости важно внести в Единый государственный реестр недвижимости контактные почтовый и электронный адреса. Это позволит владельцу более внимательно отслеживать судьбу своего объекта недвижимости.

Например, зная почтовый адрес или адрес электронной почты собственника, регистратор сможет уведомить его об исправлении выявленных технических ошибок, пересечениях с границами муниципальных образований, территориальными зонами, лесничествами, а также о том, что на объект может распространяться зона с особыми условиями использования территорий.

В случае если соседу по меже понадобится изменить границы своего участка, извещение о проведении собрания о согласовании границ будет также направлено по внесенному в ЕГРН адресу электронной почты или почтовому адресу.

Наконец, собственника оперативно поставят в известность о любых изменениях, совершенных по инициативе органов власти и даже об интересе к земле со стороны третьих лиц.

Стоит отметить, что процедура внесения в ЕГРН почтового и электронного адресов бесплатна. Собственнику недвижимости необходимо обратиться в МФЦ и заполнить специальный бланк. При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.