13 декабря в 13:00 в Оренбурге на улице Советской состоится Театральное дефиле в честь всероссийского открытия Года театра, которым объявлен 2019 год. В торжестве примут участие творческие группы семи профессиональных театров Оренбуржья, представители Правительства и Законодательного собрания Оренбургской области, руководители учреждений культуры, жители и гости города.

Главной сценической площадкой дня станет подиум, установленный возле Областного драматического театра им. М. Горького. Публику ожидает необычное действо: шествие Театральной колонны, парад ростовых кукол, изображающих классиков русской и зарубежной драматургии, интермедии скоморохов и концертные номера. Зрители смогут принять участие в викторине и попробовать освоить приемы актерского мастерства.

Участникам праздника расскажут о том, когда профессиональный театр появился в России и откуда берет свое историческое начало театральное Оренбуржье. Зрители познакомятся с художественными руководителями и директорами театральных коллективов, узнают историю возникновения и интересные факты деятельности областных и городских театров.

Год театра в России стартует сразу после торжественного закрытия Года волонтера и добровольца, в проведении которого самое активное участие принимали все учреждения культуры Оренбургской области. Символическая передача эстафеты от волонтерского движения театралам пройдет по особому сценарию, как и принято на представлении, ярко и зрелищно.

После торжественного открытия Года театра в здании оренбургской драмы состоится презентация театральных коллективов в жанре «капустника». На творческой встрече со стартом всероссийского культурного проекта своих коллег поздравят артисты Оренбургского государственного татарского драматического театра им. Мирхайдара Файзи, Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии, Оренбургского государственного областного театра кукол, Орского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина, Бугурусланского городского театра им. Н.В. Гоголя, Оренбургского муниципального театра «Пьеро» и Оренбургского государственного областного драматического театра им. Горького.