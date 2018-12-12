Всероссийский день приема граждан: оренбуржцы решают конкретные вопросы

15-16 декабря в поликлинике Тоцкой районной больницы консультативный прием проведут специалисты Детской городской клинической больницы г.Оренбурга, в том числе кардиолог, невролог, эндокринолог, иммунолог, пульмонолог, оториноларинголог, хирург.

— Детская городская больница областного центра хорошо укомплектована высококвалифицированными узкими специалистами, — подчеркивает главный врач ДГКБ г.Оренбурга Салим Чолоян. – Такие врачи востребованы в сельских районах. Задача медицинского десанта – приблизить специализированную помощь маленьким и юным пациентам, проживающим в удаленных территориях: проконсультировать сложных больных, уточнить диагноз, провести корректировку лечения, при необходимости направить на углубленное обследование в наш консультативно-диагностический центр или на госпитализацию в стационар. Бригада врачей выезжает с медицинским инструментарием, а также переносным аппаратом УЗИ, на котором выполняются исследования сердца, внутренних органов, в том числе детям грудного возраста. Дети, нуждающиеся в консультации, рекомендованы специалистами района, однако наше правило – никому не отказывать в помощи. Проведем прием до последнего пациента.

В этом году в поликлинике №4 ДГКБ г.Оренбурга дважды прошел День открытых дверей, когда жители сельских районов привозили детей для получения консультативной помощи. В традициях больницы и выездная работа. Она становится также мастер-классом для местных врачей, которые принимают участие в выездных акциях здоровья.

— Мероприятие пройдет в рамках «Субботы для здоровья», — уточняет Салим Чолоян. — Визит в поликлинику в выходные дни удобнее для родителей. Поэтому в поликлиниках нашей больницы организован ежедневный прием. 15 и 16 декабря, несмотря на выездную акцию, наше прикрепленное население без внимания не останется – по-прежнему будут работать педиатры, узкие специалисты, служба неотложной помощи.

Как отметил главный врач Тоцкой районной больницы Лев Соловьев, за два дня по медицинским показаниями планируется осмотреть более 300 детей. Доставка из населенных пунктов родителей и детей будет организована при поддержке муниципальной власти.