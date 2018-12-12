Оренбургский областной колледж культуры и искусств в этом году отмечает 70-летний юбилей. 11 декабря в Областной филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный этому событию. Участниками масштабного мероприятия стали представители Правительства и Законодательного Собрания Оренбургской области, руководители учреждений культуры, социальные партнеры, ветераны, выпускники, преподаватели и студенты колледжа.

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов поздравил присутствующих в зале с выдающимся событием.

— За этот период учебное заведение подготовило более 11 тысяч специалистов. Если наложить эту цифру на карту Оренбуржья, мы увидим, что в каждом населенном пункте, где есть учреждение культуры, работают ваши выпускники. Очень важно, что многие из выпускников сегодня преподают в колледже, передают свой опыт и профессиональное мастерство новому поколению. Колледж является учебной платформой и основой для культурной составляющей всей Оренбургской области, — отметил Павел Самсонов.

На празднике состоялась торжественная церемония награждения региональными почетными наградами лучших преподавателей колледжа культуры и искусств. Слова благодарности своим наставниками высказали выпускники колледжа, многие из которых работают в разных уголках страны и за рубежом. Добрые пожелания прозвучали в адрес нынешних студентов, которые в этот день загадали желание встретиться на 100-летнем юбилее родной альма-матер.

Всем гостям и участникам встречи солисты и творческие коллективы областного колледжа культуры и искусств подарили звездные номера.

На сцене Областной филармонии выступили Молодежный хор колледжа (руководитель Светлана Подурова), ансамбль народного танца «Ритм» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Василий Швец), народный ансамбль «Игрицы» (руководитель – Наталья Антыкова), вокальный ансамбль «Добро» (руководитель Любовь Чурсина), народный ансамбль русской песни «Тарантасик» (руководитель Анастасия Воронежева), вокальный ансамбль «Визави» и студентка института искусств Любовь Перунова, вокальный ансамбль «Добрые песни».

Уникальные номера публике подарили студенческий театр «Синяя птица» (руководитель – Ирина Петровская), игровой студенческий театр «Маска (руководитель Евгения Литовка), студенты специализации «театральное творчество» и воспитанники хореографической балетной школы колледжа.

Ведущими концерта стали выпускники колледжа разных лет Александр Рыжинский, Ирина Бондаренко и Эльвира Галинская. В финале для поздравления с юбилеем под овации зрительного зала на сцену пригласили руководителей творческих коллективов и преподавателей Оренбургского областного колледжа культуры и искусств.