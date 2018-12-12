Бухгалтер украла со счетов работодателей 20 млн рублей

В Оренбурге 56-летняя бухгалтер подозревается в краже крупной суммы денег у своих работодателей. По версии следствия она похитили со счетов ИП около 9 млн. рублей, со счета ООО украла 11,5 млн. рублей. Похищенные деньги она потратила на свои нужды.

По факту присвоении денежных средств в особо крупном размере, отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции МУ МВД, в отношении оренбурженки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В прокуратуре г. Оренбурга за ходом расследования данного уголовного дела установлен контроль, сообщили в ведомстве.