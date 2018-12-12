В декабре 2016 года по инициативе прокуратуры г. Оренбурга Оренбургский городской Совет утвердил методику расчета платы на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Оренбург». Установлена базовая ставка платы по договору на размещение такого объекта в сумме 591 рубль за один квадратный метр площади земельного участка под ним, с учетом ее ежегодной индексации на величину индекса потребительских цен, устанавливаемого на календарный год.

Ряд предпринимателей и коммерческих обществ, не согласившись с решением городского Совета, обратились в суд с иском об оспаривании данной методики. По их мнению, указанные муниципальные нормы права фактически устанавливают сбор, не относящийся к местным налогам и сборам.

В марте 2018 года решением Оренбургского областного суда иск предпринимателей был удовлетворен, ряд пунктов методики признаны недействующими.

Администрация областного центра оспорила решение регионального суда в вышестоящую судебную инстанцию. В итоге решением Верховного суда Российской Федерации апелляционная жалоба была удовлетворена, решение облсуда отменено, коммерсантам в иске отказано.

Таким образом, Верховный суд РФ признал законным вышеуказанный способ легального поступления дополнительных денежных средств в бюджет г. Оренбурга.