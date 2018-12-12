Должники, своевременно не погасившие свои долги не смогут покинуть Россию в связи с действующим в отношении них ограничением на право выезда за пределы РФ.

В соответствии с законом, временные ограничения на выезд должника за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Однако, если должник не оплатил задолженность в течении 2х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.

УФССП России по Оренбургской области рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Это можно сделать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте: www.r56.fssprus.ru.

Напомним, что в настоящее время более 32 тысяч жителей области остаются «невыездными» из-за наличия долгов.