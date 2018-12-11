Владельцы Альфа-банка — крупнейшего в России по объему активов частного банка — обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным британского издания, стоимость возможной сделки оценивалась в $7-8 млрд, однако ни одни из переговоров не продвинулись. В частности, с UniCredit они закончились более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.

Позже эта информация была опровергнута пресс-службой Альфа-Банка. В компании уточнили, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности.В банке отрицают факт переговоров и утверждают, что данная информация является. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся, подчеркнули в Адльфа-Банке.

Банковская Группа «Альфа-Банк», включающая в себя ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, на протяжении всей своей истории демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности и основным направлениям бизнеса — банк наращивает кредитный портфель, объем привлеченных средств, процентный и комиссионный доход, а также число клиентов. Банк последовательно реализует стратегию развития, увеличивая свою долю в ключевых сегментах рынка, при этом повышая операционную эффективность и качество активов. Увеличение объемов бизнеса сопровождается значительным приростом прибыли, что свидетельствует об эффективной бизнес-модели банка.

Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк.