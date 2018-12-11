В Оренбургской области вступили в силу первые судебные решения об аннулировании лицензий управляющих организаций.

Напомним, что государственная жилищная инспекция по Оренбургской области по решению лицензионной комиссии Оренбургской области обратилась в суд с иском об аннулировании лицензий управляющих организаций, у которых отсутствовали многоквартирные дома в управлении на протяжении 6 месяцев.

Арбитражный суд Оренбургской области принял решения удовлетворить требования ГЖИ об аннулировании лицензии управляющих организаций г. Оренбурга ООО «УК Альтаир 2007» и ООО «УК «Свой дом».

Судебные решения вступили в силу, и приказом жилищной инспекции вышеуказанные организации лишены лицензий.

Необходимо отметить, что в силу требований пункта 5 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации аннулирование лицензии в судебном порядке создает непреодолимое препятствие для предоставления лицензии этому же лицу, то есть осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению МКД вышеуказанные организации не смогут.

Арбитражным судом Оренбургской области принято аналогичное решение по иску инспекции в отношении ООО «Степные огни» г. Оренбурга (не вступило в законную силу), на рассмотрении – иск в отношении ООО «УКЖФ «Мирная» (г. Оренбург).