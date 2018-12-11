Одним из главных решений предстоящего 20 декабря заседания городского Совета наравне с избранием нового Главы Оренбурга станет голосование по бюджету областного центра.

Основные характеристики внесенного проекта бюджета на 2019 год таковы: по доходам и расходам – 10 миллиардов 396 миллионов рублей.

В этой сумме собственные доходы муниципалитета, налоговые и неналоговые, составляют 5 млрд 700 млн рублей (на 3,5% процента выше, чем в уточненном бюджете текущего года). Наибольший объем поступлений, как и в прошлые годы, обеспечивается налоговыми доходами, а в предстоящем финансовом периоде прогнозируется рост налоговых доходов городской казны на 5%.

— Проект бюджета жизненный, то есть охватывает все сферы жизнедеятельности нашего города. Очень важно, что документом предусмотрены все гарантии по заработной плате, есть финансы на ямочный ремонт дорог и в целом на исполнение основных наказов избирателей. Хотя есть и над чем работать. Мы понимаем, что по итогам 2019 года уровень расходов будет несколько выше, чем запланирован, но депутатским корпусом совместно с администрацией выработаны те направления, по которым в 2019 году можно получить дополнительные доходы в городскую казну. Большие задачи стоят перед департаментом градостроительства и земельных отношений, комитетом по управлению имуществом в плане получения дополнительных доходов в бюджет, — подчеркивает председатель постоянного депутатского комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Коровяковский.

В качестве других источников пополнения городской казны Игорь Коровяковский также называет налоговые поступления: запланированный рост заработной платы приведет к увеличению доходов муниципалитета от уплаты подоходного налога.

— По итогам 2018 года мы можем сказать, что городские предприниматели стали работать активнее — есть прирост единого налога на вмененный доход, налога по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе. Ожидаем таких же плюсов в следующем году. Тут очень многое зависит от комитета по экономике и перспективному развитию, ему тоже поставлены определенные задачи на 2019 год, — добавляет председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике.