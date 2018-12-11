С 13 по 18 декабря в Оренбуржье пройдет цикл мероприятий, посвященных открытию Года театра в России, которым объявлен 2019 год.

13 декабря

13:00 — костюмированное театральное дефиле по улице Советской, в котором примут участие представители 7 театров Оренбуржья.

14:00 — в Оренбургском государственном областном драматическом театре им. М. Горького — торжественное открытие Года театра.

18:30 — в Оренбургском государственном областном драматическом театре им. М. Горького открытие Года театра: живая музыка, театрализованное представление, стилизованная фотозона, цветочная мастерская и др. Вниманию зрителей будет представлен спектакль «Милые люди» по Шукшину.

14 декабря

13:00 — в Орском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина под сопровождение живой музыки будет работать выставка костюмов и декораций. Для участников мероприятия организованы фотозоны с профессиональной съемкой и театральное шоу «Картины на песке». На большой сцене в этот вечер зрителям представят спектакль «Очень простая история».

14:00 — в Бугурусланском городском драматическом театре им. Н.В. Гоголя — тематическое мероприятие с участием артистов театра, воспитанников театральной студии и учащихся театрального класса. В программе вечера: театрализовано-музыкальные композиции, вокальные, танцевальные и поэтические номера.

15 декабря

10:30 и 12:30 в Оренбургском государственном областном театре кукол – праздничные мероприятия «Театр — детям»: интерактивные игры для детей «Театральная зарядка» и «Театральный завтрак», выставка кукол художников Никоненко, Тараканова, Зориной, Свириденко, Сивбо, Газукина.

12:00 — в Оренбургском театре кукол «Пьеро» — встреча «Театральные тайны». В программе живое общение с артистами театра, знакомство с театральным музеем, экскурсия «Закулисье», творческий сюрприз на сцене и мастер-класс для детей по изготовлению кукол.

16 декабря

12:00 — в мегамолле «Армада» — флешмоб «Музкомедия приглашает», концерт артистов Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии, фотосессия с участниками концерта.

16:00 — в фойе Областного театра музыкальной комедии -торжественная встреча с участием зрителей, посвященная открытию Года театра: костюмированное представление, выступление оркестра театра, театрализованные сцены артистов «SARAFAN group», тематическая фотосессия.

17 декабря

19:00 — в Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. Мирхайдара Файзи — театрализованное представление «Театр приглашает друзей», посвященное открытию Года театра в России. В программе: экскурс об истории и становлении татарского театра в Оренбурге, сцены из спектаклей прошлых лет и современного репертуара, вокальные номера артистов театра и приглашённых гостей, интерактивное общение артистов со зрителями, фотовыставка и тематическая фотозона в фойе театра.

19:00 — в Оренбургской областной филармонии — гастроли Московского музыкального театра «Геликон-опера»: гала-концерт «Новогодний бал князя Орловского».

Встреча с московскими артистами стала возможна благодаря сотрудничеству с Фестивалем искусств «АРТ-ОКНО».