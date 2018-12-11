11 декабря, министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко провела брифинг. Встреча с журналистами была посвящена предстоящему Году театра.

– Думаю, этот год мы должны прожить ярко, красиво, – убеждена руководитель регионального ведомства. – Собственно, сфера культуры и так не перестает удивлять. Наши проекты, назову только некоторые из них, – это «Неделя культуры», «Лето в парке», «Обильный край, благословенный» собирают не один, а десятки тысяч человек. При постоянных аншлагах проходит кинофестиваль «Восток &Запад. Классика и Авангард», Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, Джаз-фестиваль «Евразия». В 2019 году основная нагрузка падает на «плечи» наших театралов

Евгения Шевченко сообщила журналистам, что тематический год откроется в Оренбуржье широкомасштабным театральным марафоном. 13 декабря в 13:00 жителей и гостей Оренбурга приглашают на театральное дефиле, в котором примут участие все семь театров региона и уточнила, что мероприятие планируется на улице Советской около Областного драматического театра им. М. Горького. Подробно рассказав о каждом дне марафона, а их в афише шесть, она подытожила:

– Но этим Год Театра не заканчивается, а только начинается, – пояснила Евгения Шевченко. – Если выразить предстоящий Год театра в цифрах, то это более 20 проектов различного масштаба, которые будут проходить на территории нашего региона. Это и активная гастрольная деятельность, развитие самодеятельного театрального творчества, которое, кстати, в нашем крае развито и востребовано активно.

Внимание представителей средств массовой информации она привлекла к самым ярким событиям года. Проект «Живые театральные уроки», инициатором которого стал Орский драматический театр им. А.С. Пушкина, теперь найдет свое продолжение в афише всех оренбургских театров.

– Цель проекта – познакомить подрастающее поколение с классической драматургией, с историей страны средствами театра – рассказал Евгения Шевченко. – Этакий нестандартный подход к проведения гуманитарных уроков, который является результатом совместной деятельности театральных учреждений и общеобразовательных школ. Важной составляющей является то, что после просмотра проходит беседа актеров с аудиторией, где обсуждается смыслы увиденного. Есть идеи сделать даже элементы интерактива с залом во время самого спектакля, чтобы школьники стали участниками действа на сцене.

По словам Евгении Шевченко в 2019 году особенно насыщенным будет XI Международный театральный фестиваль «Гостиный двор», который в этот раз будет посвящён драматическому искусству. Праздник обещает много интересных встреч, но пока афиша фестиваля в стадии формирования.

– Прорабатываем сейчас вопрос гастролей наших театров в городах и районах области, – сообщила Евгения Шевченко. – Есть задумка сделать так, чтобы до каждого муниципального образования доехал какой-то из областных театров. Будут у театров в рамках обменных гастролей творческие поездки в другие субъекты РФ благодаря проекту Большие гастроли, где мы участвуем очень активно.

Министр также сообщила, что оренбуржцев ожидает традиционный кинофестиваль «Восток-запад. Классика и Авангард», который обретет ярко выраженный театральный акцент, тем более что эти два вида искусства уже более 100 лет идут рука об руку по жизни. Театральной теме будут посвящены и акции «Ночь искусств», «Ночь библиотек», «Ночь музеев». Планируется и вручение традиционных наград в сфере театрального искусства.

Кульминацией диалога стала информация о том, что Областной театр кукол вошел в Федеральную программу капитальных ремонтов детских театров на 2020-2021 годы. Сейчас завершается проектирование.

– Активная работа регионального министерства и Министерством культуры Российской Федерации принесла свои плоды, и мы уже видим себя планах бюджета на федеральном уровне, – констатировала Евгения Шевченко.

Предстоящий год обещает быть весьма позитивным в вопросах федерального финансирования театров кукол и театров малых городов. Так, на постановочные расходы и укрепление материально-технической базы театры кукол получат в общей сумме 24 миллионов рублей, а театры малых городов – Орск и Бугуруслан – чуть больше этой суммы. Есть уверенность в том, что данная программа заметно оживит репертуарную политику наших зрелищных учреждений.