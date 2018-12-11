Состоялся III Корпоративный форум молодежных инициатив (КФМИ) компании «Металлоинвест». Финал КФМИ прошел в СТИ НИТУ МИСиС (Старый Оскол).

Работники Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината и Уральской Стали представили на суд экспертной комиссии 27 проектов в области повышения эффективности организации производства, бизнес-процессов, социальной и кадровой политики.

Участие в форуме – прекрасная возможность для молодых и целеустремленных сотрудников предприятий Металлоинвеста заявить о своих амбициозных проектах, а затем и реализовать их. В нынешнем году заработал интернет-портал КФМИ, где участникам из разных городов присутствия Компании намного легче общаться, советоваться, обмениваться предложениями.

Теперь подать идею на КФМИ также возможно через Фабрику идей Металлоинвеста. Для инициатив сотрудников Компании по производственным улучшениям создано единое окно.

«Год от года растет профессиональный уровень участников форума, — подчеркнул первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. – Это важное и полезное мероприятие для каждого предприятия и для всей компании в целом. Здесь молодые специалисты предлагают смелые новаторские идеи, которые затем внедряются в производство и дают реальные результаты».

«Мы приветствуем инициативы всех сотрудников, которые делают Металлоинвест сильнее, конкурентоспособнее, и открывают путь к новым победам, — отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – КФМИ призван максимально использовать творческий потенциал и идеи сотрудников для улучшения бизнес-процессов в рамках цифровой трансформации. У КФМИ общая цель с другим проектом Компании — Фабрикой идей, поэтому они будут интегрированы».

Призовые места распределились следующим образом. В металлургическом сегменте лучшим оказался Дмитрий Иванов из Уральской Стали. В горнорудном сегменте первое место занял ведущий специалист JSA Group, Лебединский ГОК Владимир Алехин. В секции «Развитие кадровой и социальной политики» победителем стал проект сотрудников ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эдуарда Сюрюрюкова и Ирины Кротовой.

«Вы все уже победители, потому что прошли большой путь и добились участия в финале. Всегда важен старт, но главное – это желание достичь чего-то большего, подняться на ступень выше. И очень приятно, что вы, молодые специалисты, решились на этот шаг, — сказал управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — Необходимо поддерживать любые инициативы, чтобы активный человек имел возможность реализовать свою идею. Возможно, кто-то из вас через несколько лет будет руководить предприятием или работать главным специалистом, ведь вы – будущее нашей компании».

В рамках финала КФМИ состоялась встреча с российским космонавтом-испытателем, первым в мире ученым – командиром космического корабля, Героем РФ Сергеем Рязанским, на счету которого четыре выхода в открытый космос. На примерах из собственной жизни Сергей Рязанский рассказал об основных принципах успешной командной работы экипажа космического корабля, о вопросах безопасности, подчеркивая, что все эти правила и законы так же действуют и на земле.

«Мы рассматривали несколько вариантов изготовления запасных пластиковых деталей, и родилась идея использовать 3D-принтер. Оказалось, что все это реально внедрить. Мы начертили около 30 моделей, арендовали принтер и распечатали. Детали оказались один в один по размерам, — рассказал Алексей Попов, начальник участка JSA Group, Уральская Сталь. — Форум молодежных инициатив для меня – возможность показать и проверить себя, но главное, чтобы руководство меня услышало, и вопрос с закупкой 3D-принтера решился. Все работы на конкурсе были достаточно сильными, и конкурировать было тяжело. Но я рад, что принял участие в форуме молодежных инициатив – это и общение, и опыт».