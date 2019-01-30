В городе Оренбурге, недалеко от ЛД «Звездный», иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло в 14:30 напротив дома № 197/3 по ул.Комсомольской. 22-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбивает 52-летний водитель на автомобиле Chery A13.

Удар автомобиля был очень сильный, девушка получила с открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в городскую больницу.

Отметим, что это второе ДТП за день в котором пострадал пешеход. На проспекте Бр. Коростелевых 73-летний водитель «Шанса» сбил девочку на пешеходном переходе.