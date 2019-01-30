ДТП произошло накануне в 12 часов на проспекте Братьев Коростелевых.

29 января в полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на проспекте Братьев Коростелевых г.Оренбурга. 73-летний водитель, автомобиля «ЗАЗ ШАНС», двигаясь со стороны ул. Ткачева в сторону ул. Культурной совершил наезд на пешехода — 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил множественные травмы и был госпитализирован в городскую больницу.