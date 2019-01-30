30 января в администрации Оренбурга прошло итоговое городское заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Глава Оренбурга дал положительную оценку работе комиссии за 2018 год, отметив, что есть еще много вопросов и проблем, над решением которых предстоит работать.

— Необходимо обеспечивать и информационную, и идеологическую безопасность. Все силы в работе комиссии должны быть направлены на сохранение жизни и здоровья детей и подростков. Конечно, в муниципалитете есть определенные финансовые проблемы, есть ряд городских проблем, требующих определенных решений. Но все наши усилия будут сведены к нулю, если мы потеряем наших детей, — подчеркнул Дмитрий Кулагин.

Прошедший 2018 год стал для комиссии по делам несовершеннолетних юбилейным, институту правовой защиты детства исполнилось 100 лет.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбурге подразделяется на три отдела, которые работают в администрации города, в Северном и Южном округах. В состав комиссии входят представители практически всех ведомств и учреждений системы профилактики. Благодаря большой плановой и эффективной работе комиссии в 2018 году в областном центре наблюдается положительная динамика в снижении подростковой преступности.

Так, по данным информационного центра УМВД России по Оренбургской области, на территории города Оренбурга по итогам 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено 182 преступления, что на 30,5% меньше аналогичного периода прошлого года, когда подростками было совершено 262 преступления. Участниками преступлений в 2018 году стали 167 подростков (аналигичный период прошлого года -183), снижение составило 8,7%.

Особая роль в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности отводится образовательным учреждениям.

— Я выражаю огромную признательность вам, уважаемые коллеги, за ваш труд, за ваше неравнодушие к судьбам детей и подростков, столкнувшихся с определенными трудностями, — отметил Глава города Дмитрий Кулагин. — Ведь ваше доброе слово, участие в их жизни, иногда просто ласковый внимательный взгляд способны уберечь, удержать от необдуманных поступков, порой от страшных подростковых ошибок, цена которым – жизнь.

За добросовестную работу по воспитанию подрастающего поколения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Благодарностью Главы города Оренбурга на заседании были награждены оренбуржцы, ведущие активную работу с трудными подростками. Благодарственными письмами отмечены участники социально-правового проекта «Протяни руку помощи!» и межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку».