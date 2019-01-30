Во дворе многоквартирного дома по улице Илекской сгорел автомобиль Toyota Corolla. Также пострадал припаркованный рядом автомобиль.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль сгорел из-за поджога. Позже, с помощью камеры видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Им оказался 26-летний парень. Молодой человек поджог картон и бросил его под припаркованный во дворе автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.