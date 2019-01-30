В Оренбурге из-за прорыва водовода «поплыл» центр города. Холодная вода из аварийной трубы с улицы Брыкина потекла вниз по улице Максима Горького к улице Чичерина, где произошло огромное скопление воды.

На некоторое время был парализован проезд автомобилей из Южного в центр города. Из-за воды и низкой температуры, у некоторых автомобилей, во время ожидания в «пробке», заклинило колеса и они не смогли продолжить движение.

К 12 часом дорожная обстановка нормализовалась. Аварийные службы продолжают ликвидировать последствия аварии.