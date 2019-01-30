30 января в 6 часов утра в Оренбурге произошла авария на водоводе, в районе бывшей воинской части на улице Брыкина. Произошел прорыв холодного водоснабжения на чугунном водоводе диаметром 500 мм.

Специалисты «Росводоканал Оренбург» немедленно выехали на устранение утечку

Сейчас аварийная бригада проводит мероприятия по локализации поврежденного участка для дальнейшего проведения восстановительных работ. Оринтировочно водовод должны восстановить к 18:00, сообщает пресс-служба «Росводоканал Оренбург».