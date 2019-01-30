Период, когда крупнейшее предприятие Оренбуржья, ОАО «Оренбургнефть», работало в составе ТНК-ВР, стал золотым для оренбургской нефтяной отрасли.

Был побит советский рекорд добычи 1978 года (16,1 млн. тонн), и на пике своих достижений, в 2014 году, ТНК-ВР добывала в Оренбургской области почти 21 млн. тонн нефти.

После этого компанию купила «Роснефть», которая стала воплощать в ее бывших активах, в том числе в Оренбуржье, свои представления об эффективном управлении и новых технологиях. В результате после 2015 года какой-либо информации об уровне добычи нефти и газа ОАО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть» практически нет.

На официальном сайте предприятия вся его деятельность закончилась в 2015-м году:

Пресс-служба «Оренбургнефти» постоянно сообщает об открытии новых запасов, росте добычи на отдельных месторождениях, о добыче 600-миллионной тонны за всю историю оренбургской нефтянки, в общем, трясет всей той мишурой, которая должна создавать иллюзию постоянной успешной деятельности (или, как это называют в компании, «устойчивого развития»), но о главном показателе успешной работы — уровне добычи нефти — неизвестно почти ничего.

Означать это может только одно — докладывать общественности не о чем . Нет никаких успехов. А есть неуспехи, причем такие, что объяснить их какими-то объективными обстоятельствами достаточно сложно. Единственное, что удалось найти по добыче — коротко промелькнувшее сообщение о добыче за 2017 год: 15,2 млн. тонн нефти!

http://kniganefti.ru/company-news.asp?company=1020&ndate=06.2018

Даже если это цифра без учета ООО «Бугурусланнефть», уровень добычи которого составлял всегда около 1,5-2 млн. тонн, то все равно мы имеем падение добычи по сравнению с периодом ТНК-ВР на 3-4 млн тонн нефти, или приблизительно на 20%! Это огромная цифра.

Экономисты скажут: падение добычи мог бы скомпенсировать рост цен на нефть, а так же выигрыш экспортера от инфляционного падения курса рубля. Это так, но, похоже, падение настолько катастрофическое, что никакой рост мировых цен и инфляция уже не помогут. Компания периодически отчитывается о росте прибыли за какой-то промежуточный период (за квартал, или несколько месяцев). Но это опять же пускание пыли в глаза — по итогам года, как правило, финансовые результаты работы «Оренбургнефти» плачевные. Объективный фактор — рост цен на нефть, конечно, дает свой эффект, но зато естьмножество субъективных факторов — рост операционных затрат (как же так, а импортозамещение?!), снижение выручки и прибыли.

ООО «Бугурусланнефть», менее крупный актив «Роснефти» в Оренбуржье», к сожалению, тоже не растет ни по добыче (это — старейший нефтяной район Оренбуржья, здесь начиналась оренбургская «нефтянка» еще 80 лет назад), ни финансово — в отчетах компании одно снижение прибыли и выручки вплоть до 2016 года: https://www.k-agent.ru/catalog/5602010485-1075658007611

По финансам — не распространяемые активно отчеты компании, которые не попадают в официальные пресс-релизы и платные публикации в оренбургских СМИ:

http://topknowledge.ru/rezultaty/4574-analiz-finansovogo-sostoyaniya-pao-orenburgneft.html

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=929&type=3

Вот цифры из официального отчета компании. Чистая прибыль ОАО «Оренбургнефть»по балансу составила:

2015 г. — 98 725 596 руб.

2016 г. — 58 841 145 руб.

2017 г. — 56 722 519 руб.

Власти региона, разумеется, ориентируются на свои главные «кошельки», а крупнейшая компания Оренбургской области показала падение оборота в 2016 году на 21%! Выручка ПАО «Оренбургнефть» составила всего 199,4 млрд рублей (при 252,3 млрд в 2015 году). А прибыль упала с 98,7 млрд до 58,8 млрд рублей, то есть почти на 40%. Уровень оборота компании вернул «Оренбургнефть» в 2011 год, когда выручка компании составила 200 млрд рублей. А с 2014 года оборот компании упал более чем в 1,5 раза, тогда выручка компании составляла более 300 млрд рублей.

(Источник: POSREDI.RU — https://posredi.ru/komu-prinadlezhat-krupnejshie-predpriyatiya-orenburgskoj-oblasti.html)

С одной стороны, оренбургская нефтяная отрасль и ее основные месторождения — одни из старейших в стране. Объективно их выработанность приближается к 60-70%. С другой стороны, буквально ежегодно в мире появляются новейшие технологии бурения, оптимизации добычи, извлечения «трудных» запасов, позволяющие повышать извлекаемость даже на старых объектах. ТНК-ВР работала на тех же месторождениях не в их лучшее время, однако сумела обеспечить за счет новых технологий взрывной рост добычи, позволивший наполнять региональный бюджет несмотря на тотальную централизацию налоговых потоков в федеральную казну. Почему теперь мы имеем за весьма короткий по отраслевым меркам срок не менее обвальное падение — можно только гадать. Возможно, несколько преждевременными оказались заявления, что в условиях санкций и перекрытия доступа к иностранным технологиям нефтедобычи российская «нефтянка» сумеет справится сама, на отечественных разработках и оборудовании. Или конкретно «Оренбургнефть», даже при поддержке региональных властей (а была ли она, эта поддержка?), оказалась не в состоянии это сделать.

Автор: Максим Зайцев