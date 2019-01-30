29 января сотрудники регионального Россельхознадзора ПУ ФСБ России в районе ДАПП «Теплое» Первомайского района был пресечен ввоз на территорию России из Казахстана запрещенных к ввозу мяса и субпродуктов утки, производства Венгрия.

При проведении документарного контроля и осмотра транспортного средства, должностными лицами Управления установлено, что в автотранспортном средстве следующего из Казахстана (г. Уральск) в Россию (г. Самара) перевозятся 176 кг мяса и субпродуктов утки, произведенные в Венгрии предприятием Holla Baromfi Kft (HU 105 EK), без ветеринарных сопроводительных документов. Страна производства продукции установлена в соответствии с маркировкой на упаковке.

В соответствии с Указом Президента от 06.08.2014 № 560 мясо и субпродукты птицы производства стран Евросоюза запрещены к ввозу на территорию РФ, в связи с тем, что Венгрия входит в состав Евросоюза в отношении которого введены специальные экономические меры, а именно, запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе мясо и субпродукты птицы.

29 января текущего года запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и комиссионно уничтожена.