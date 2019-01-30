30 января, в связи с обильным выпадением осадков и недостаточной видимостью вводится ограничение движение транспортных средств в Адамовском районе!

В 15:30 введено временное ограничение в движении транспортных средств:

а/д Адамовка – Карабутак км 0+000 – км 32+980, а/д Адамовка – Брацлавка км 0+000 – км 25+760, а/д Брацлавка – Каменецк км 0+000 – км 14+070, а/д Адамовка – гр. Республики Казахстан км 0+000 – км 58+000, а/д Ясный – Адамовка км 17+020 – км 42+000

В 16:00 введено временное ограничение в движении транспортных средств:

а/д Шильда – Майский км 0+000 – км 29+570,

а/д Подъезд к пос. Совхозяный от а/д Адамовка – Шильда с 8 км км 0+000 – км 12+780,

а/д Подъезд к пос. Совхозяный от а/д Адамовка – Шильда с 29 км км 0+000 – км 12+170,

а/д Аниховка – Обильный км 0+000 – км 50+790

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.

Ранее дороги были закрыты в Ясненском районе.