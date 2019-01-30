Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из производителей высококачественной стали, индексирует заработную плату сотрудников предприятий Компании.

Данное решение принято руководством Компании на Социальном Совете, в состав которого входят руководители Управляющей компании, предприятий и представители профсоюзных организаций, и утверждено Советом директоров УК «Металлоинвест».

С 1 января 2019 года фонд оплаты труда увеличивается на 5%, при этом 4% направлены на гарантированное повышение зарплаты работникам предприятий Металлоинвеста, а 1% – на реализацию мероприятий по оплате труда отдельным категориям персонала и профессиям. Индексация распространяется на все категории работников, за исключением сотрудников Управляющей компании и руководителей, включенных в систему управления эффективностью.

«Компания ценит вклад каждого работника в достижение результатов нашего общего дела. Хороший труд должен достойно оплачиваться, — подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности на производстве и охране труда. Наша цель – исключение аварийности и травматизма».

Уровень заработной платы на предприятиях Металлоинвеста существенно выше среднемесячной заработной платы в регионах присутствия. Особое внимание Металлоинвест уделяет системной работе по улучшению условий труда и социальной поддержки работников, а также заботе о благополучии семей работников и пенсионеров.

Коллективный договор Компании, условия которого вырабатываются в партнерстве с профсоюзной организацией, гарантирует права работников на безопасные условия труда, санаторно-курортное лечение и оздоровление, компенсации, обусловленные вредными условиями труда, поддержку в трудных жизненных ситуациях и другие льготы. Металлоинвест постоянно повышает технический уровень и эффективность производства, реализует мероприятия по повышению квалификации и вовлеченности сотрудников.