В ходе восстановительных работ на водоводе по ул. Брыкина будет заменен участок трубы.

По информации «Росводоканал Оренбург» на 15.00, в настоящее время откачана вода по ул. Горького на участке от ул. Чичерина до ул. Бурзянцева. Движение транспортных средств возобновлено. Продолжаются работы по очистке проезжего полотна на ул. Черепановых, Чичерина, Бурзянцева, М. Горького от снежней наледи. После очистки улицы обработают реагентами.

Специалистами оренбургского водоканала установлено место прорыва, в ближайшее время они приступят к замене участка чугунной трубы диаметром 500 мм длиной 3 метра на стальную.