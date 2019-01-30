30 января, в Оренбурге прошло первое заседание организационной группы по подготовке и проведению Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

В работе приняли участие директор Ресурсного молодежного центра Алексей Любцов, заместитель директора Ресурсного молодежного центра Елена Мондрус, директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина, начальник управления информационной политики аппарата Губернатора и Правительства области Инна Аверкова, ректор Оренбургского государственного педагогического университета Светлана Алешина.

Участники обсудили начало подготовки к «Евразии 2019», план работы и главные организационные вопросы форума.

— Форум «Евразия» сегодня является самой масштабной и самой авторитетной площадкой. Причем он уже перерос свои границы, и сегодня мы обсуждаем обновление и расширение формата «Евразии» – от образовательной части до состава участников, — подчеркнул Алексей Любцов.

В 2019 году Международный молодежный образовательный форум «Евразия» пройдет в Оренбуржье четвертый раз и станет главной коммуникационной площадкой для дружественного, профессионального и гуманитарного взаимодействия молодежи разных стран.

«Евразия» является хорошей школой для волонтеров, которые отвечают за то, чтобы форум прошел без сбоев, помогая участникам решать бытовые и организационные вопросы.

Для Оренбуржья форум «Евразия» — это главное событие международного масштаба, которое ежегодно собирает до полутора тысяч участников и гостей — молодежных лидеров, экспертов, политиков, общественных деятелей. Культурная и экскурсионные программы становятся запоминающимися, самобытными событиями, которые ярко и масштабно представляют форумчанам Оренбуржье и Россию.