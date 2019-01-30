Рейтинговое агентство Fitch Ratings 25 января подтвердило долгосрочные рейтинги Оренбургской области на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом.

Долгосрочный рейтинг долга области также подтвержден на уровне «BB+».

Подтверждение рейтингов основывается на ожидании агентства, что область продолжит демонстрировать хорошие операционные показатели и устойчивые показатели долга в среднесрочной перспективе.

Налог на прибыль организаций, поступления от которого увеличились на 41% в 2018 году, внес основной вклад в рост налоговых доходов. Рост налога на прибыль подкреплялся улучшением показателей в нефтегазовом и металлургическом секторах – ключевых для экономики региона на фоне благоприятных условий на сырьевых рынках и вследствие завершения инвестиционных программ крупнейших налогоплательщиков области. Налог на прибыль организаций по-прежнему является крупнейшим источником налогов для области (около 45% суммарных налоговых доходов).

В проошлом регион исполнил бюджет со значительным профицитом в 12,9% от всех доходов (согласно предварительным данным), что позволило ему снизить долговую нагрузку и существенно улучшить свою позицию ликвидности.

Fitch ожидает, что регион будет поддерживать хорошие показатели долга в течение пятилетнего горизонта. В 2018 году прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации агентства) сократился до 24,4 млрд руб. по сравнению с 27 млрд руб. годом ранее.

Структура прямого риска Оренбургской области остается сбалансированной. Бюджетные кредиты составили 53% от всех кредитов на 1 января 2019 года, а внутренние облигации – 47%. Профиль долга по срокам погашения является равномерным и длинным при средневзвешенном периоде погашения долга в 6,1 года. Условные обязательства региона являются низкими и хорошо контролируемыми.

Экономика Оренбургской области является сильной в российском контексте. Богатые месторождения нефти и газа, а также металлургическое производство обеспечили ВРП на душу населения на уровне 112% от медианы в стране в 2016 году (последние имеющиеся данные).

Руководство области проводит взвешенную и последовательную бюджетную политику и строго отслеживает динамику операционных расходов. Об этом свидетельствуют хорошие бюджетные показатели на фоне некоторой волатильности налоговых доходов. Регион проводит рациональную долговую политику, что обуславливает умеренный объем долга, гладкую структуру по срокам погашения и ограниченное давление в плане рефинансирования.