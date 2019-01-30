В Оренбурге стартовал чемпионат и первенство Оренбургской области по спортивной борьбе памяти дважды Героя Социалистического Труда Василия Макаровича Чердинцева. На арене спортивного комплекса «Олимпийский» в течение двух дней встретятся более 300 спортсменов.

Соревнования пройдут по трем дисциплинам: вольная, греко-римская, женская борьба. В областном состязании принимают учасие спортсмены из Акбулакского, Домбаровского, Переволоцкого, Александровского, Светлинского, Илекского, Сакмарского, Ташлинского, Новосергиевского, Кваркенского, Новоорского, Асекеевского, Оренбургского, Октябрьского, Саракташского районов, а также Оренбурга, Орска, Гая, Сорочинска, Бугуруслана.

На открытии турнира спортсменов приветствовал первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

– Спортивная борьба сегодня объединяет более десяти тысяч юношей и девушек. Только за прошедший год 143 борца получили спортивные разряды и звания. Борьба в Оренбуржье является базовым видом спорта, – сказал Сергей Балыкин. – Это большое и важное событие в спортивной жизни области, поскольку состязания посвящены памяти замечательного человека, легендарного комбайнера, дважды Героя Социалистического Труда – Василия Макаровича Чердинцева. Уверен, в этом году мы вновь станем свидетелями честной, красивой борьбы и зрелищных поединков. Ведь именно в таких турнирах крепнет характер, закаляется воля к победе. Удачи и побед вам, уважаемые участники!

Главный судья турнира по вольной и женской борьбе – судья Международной категории, заслуженный тренер России Виктор Волохин, по греко-римской борьбе – судья Всероссийской категории Валерий Ржеутский.

По итогам турнира будут сформированы сборные команды региона для выступления на первенстве Приволжского федерального округа. Организаторами состязания выступают министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Федерация спортивной борьбы Оренбургской области при поддержки Правительства области и МО Сакмарский район.

Сын Василия Макаровича Григорий Чердинцев отметил, что он вместе с отцом побывал более чем на 20 турнирах.

– Мы всегда с большим удовольствием приезжали с папой на турниры. Я уверен, что и вы станете прекрасными спортсменами, чемпионами и защитниками. У вас есть стремление, воля, тренеры и прекрасные родители. Желаю вам крепкого здоровья и побед, – сказал Григорий Чердинцев.

Участников церемонии приветствовал президент Федерации спортивной борьбы Оренбургской области, депутат Законодательного собрания региона Евгений Сусоев. Он поблагодарил тренеров за их непростой и благородный труд. Евгений Сусоев рассказал, что в Оренбуржье появится еще один спортивный турнир среди борцов в память о Герое России Александре Прохоренко.

Мэр города Оренбурга Дмитрий Кулагин поблагодарил спортсменов, отметив, что своим участием они хранят память о великом человеке, который всю жизнь посвятил труду.

– Борьба красивый и мужественный вид спорта. У спортивной борьбы особая судьба в нашей стране. У нас очень много поистинне великих чемпионов Вам есть на кого равняться!