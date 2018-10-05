Накануне в областном центре прошел рейд по проверке освещенности надземных пешеходных переходов с участием сотрудников УГИББД УМВД по Оренбургской области, управления по безопасности движения и управления строительства и дорожного хозяйства администрации города.

Дорога является местом повышенной опасности и для ее перехода необходимо пользоваться специально оборудованными переходами. В темное время суток риск несчастных случаев увеличивается, поэтому надземные пешеходные переходы должны быть освещены, — напомнили сотрудники Госавтоинспекции «прописные истины». — Это необходимо, чтобы водитель смог вовремя увидеть пешехода и среагировать, а сами пешеходы смогли увидеть препятствия и дефекты дорожного полотна.

— Требования к освещению надземных пешеходных переходов прописаны ГОСТом, нормативный показатель не менее 21,3 люкса, — отметил начальник отделения дорожного надзора УГИББД УМВД по Оренбургской области Антон Котов. – Сегодня проверены несколько точек, в том числе два перехода на ул. Салмышской, два — на ул. Юных Ленинцев, переход на пересечении улиц Салмышской и Родимцева.

Из них соответствуют показателям переход около ТЦ «Новый мир» (ул. Салмышская, 41), на ул. Салмышской, 39. А вот на ул. Юных Ленинцев, 16, освещенность перехода недостаточна.

— Чтобы не было темной ловушки – а в данном случае участок перед пешеходным переходом освещен, а сам переход освещен недостаточно – мы и выявляем случаи нарушения нормативных требований, — комментирует заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД по Оренбургской области подполковник полиции Алексей Матвейчев, – к устранению которых сотрудниками госавтоинспекции будут приниматься все необходимые меры.

Следующая остановка – ул. Юных Ленинцев, 8.

— Данный пешеходный переход не соответствует нормативам, фонари отдалены, на данном участке весной произошел наезд на пешехода. Выполнены искусственные дорожные неровности и нанесена контрастная разметка, но этого недостаточно, — сообщил Антон Котов. — Подобные рейды сотрудниками Госавтоинспекции проводятся регулярно. Все участки улично-дорожной сети, особенно на старых городских улицах, нужно приводить в соответствие нормативам, — резюмировал начальник отделения дорожного надзора УГИББД УМВД по Оренбургской области.

Как прокомментировали рейд по проверке освещенности надземных пешеходных переходов в Управлении строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, «выявленные замечания коллег из УГИБДД УМВД по Оренбургской области будут отработаны. Будет разработан план-график по их устранению. При должном финансировании данная проблема будет решена в кратчайшие сроки».