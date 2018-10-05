5 октября в Оренбурге прошёл очередной межведомственный рейд по выявлению мест несанкционированной торговли. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, уличные продавцы вели свою деятельность довольно активно.

Вместо благоустроенных ларьков продукция реализовывалась ими с автотранспорта, не пригодного для передвижения и тем более не предназначенного для хранения плодоовощной продукции. Но жителей близлежащих домов подобное положение вещей не смущает. Продавцы, осуществляющие «предпринимательскую» деятельность практически на земле, в антисанитарных условиях, оставляющие после себя мусор и грязь, привлекательны для них с точки зрения территориальной доступности. Подобная картина перед членами комиссии предстала сегодня на точке возле магазина «Салют» (ул. Терешковой, 247).

— Предприниматели, которые платят налоги, платят за торговые места, работают официально, жалуются в администрацию города на горе-предпринимателей, потому рейды по выявлению мест несанкционированной торговли несертифицированной продукцией проводятся регулярно, — отметил заместитель начальника комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга Андрей Кириллов и добавил, что накануне на совещании с участием Ассоциации рынков, торговых комплексов и предприятий торговли города Оренбурга в том числе были обсуждены вопросы несанкционированной торговли.

С недавнего времени на территории областного центра установлены специальные знаки «Внимание: не покупайте некачественный товар». Информационная предупреждающая табличка появились рядом с домом № 5 на пр. Дзержинского, № 48/2 на ул. Салмышской и др.

В результате сегодняшнего рейда изъято весовое оборудование, составлены протоколы об административных правонарушениях, с нарушителями проведена разъяснительно-профилактическая беседа, пригласят их и на окружную административную комиссию.

О выявляемых нарушениях и качестве проверяемой продукции рассказал участник рейда — начальник отдела внутреннего карантина растений, качества и безопасности зерна, продуктов его переработки, надзора в области семеноводства Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Алексей Колесников.

— Совместно с администрацией города регулярно проводятся рейды по выявлению мест несанкционированной торговли. В числе постоянно выявляемых нарушений — осуществление реализации подкарантинной продукции, то есть плодоовощной продукции, без документов, подтверждающих ее фитосанитарное состояние.

Данная продукция может ввозиться как с других регионов РФ, на территории которых установлены карантинные фитосанитарные зоны, так и с территорий других государств. Документы, подтверждающие фитосанитарное состояние, это документы о том, что продукция свободна от карантинных объектов — болезней, вредителей и сорняков, которая не зарегистрированы на территории области и не создают угрозу для распространения и проникновения на территории нашего региона.

Для лиц, нарушивших требования законодательства в сфере карантина растений, предусмотрены административный штраф либо предупреждение.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий будут проверены наличие документов, подтверждающих фитосанитарное благополучие, а также документы, подтверждающие происхождение этого товара. При выявлении продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, она обрабатывается в биогаз, — подчеркнул Алексей Колесников.

По общему мнению членов комиссии, межведомственная работа будет продолжена.