Очистные сооружения в Оренбурге посетил Губернатор Юрий Берг

Представители Правительства Оренбургской области и руководства ГК «Росводоканал» оценили результаты проведенных мероприятий по локализации неприятных запахов в санитарно-защитной зоне очистных сооружений канализации города.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Константин Костюченко, директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ГК «Росводоканал» Владлен Александрович в ходе поездки на очистные осмотрели приемную камеру, здание мелкопрозорных решеток, отстойники первой очереди, являющиеся основными источниками неприятного запаха.

Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов рассказал о выполненных мероприятиях по минимизации неприятнопахнущих веществ в атмосферном воздухе, среди которых – монтаж временного перекрытия приемной камеры, куда поступают первичные неочищенные стоки со всего города Оренбурга. На территории очистных сооружений применяется технология «Мокрый барьер» по автоматическому распылению в воздухе водного раствора реагента по нейтрализации запахов. Для постоянного контроля на предмет превышения предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны очистных сооружений организован мониторинг атмосферного воздуха аккредитованной лабораторией ООО «Центр охраны труда».

— К наступлению следующего летнего сезона предприятие заменит временное перекрытие на новое, полностью подавляющее запах, который идет от приемной камеры, здания мелкопрозорных решеток и первичных отстойников. В дополнение к нему будет смонтирована установка для очистки воздуха от примесей, скапливающихся внутри, — отметил Михаил Иванов.

Оренбургский водоканал начал проводить работы по ограничению неприятного запаха сразу после поступления обращений от населения. Юрий Берг отметил, что данные мероприятия являются обязательными, так как в выбросах могут содержаться опасные для здоровья человека примеси, и предприятие вовремя приняло действенные меры для ограничения их распространения.