Всероссийские финальные соревнования «Шиповка юных» по легкоатлетическому четырехборью проводились с 19 по 28 сентября в Сочи.

Участники состязались в трех возрастных категориях: 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения.

В соревнованиях участвовал 41 спортсмен из Оренбургской области. В число призеров в командном зачете среди сельских школ вошли гимназия № 1 Ташлинского района – второе место (девушки 2007-2008 годов рождения), СОШ № 1 Акбулакского района – третье место (юноши 2005-2006 годов рождения), детско-юношеская спортивная школа Оренбургского района – третье место (юноши 2003-2004 годов рождения).