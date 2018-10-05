В Оренбурге состоится внеочередное заседание Горсовета, на котором рассмотрят вопрос о прекращении полномочий главы города Евгения Арапова. Произошло это спустя почти двух месяцев с момента ареста городского главы.

Заседание в Оренбургском городском Совете было назначено после того, как Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел внеочередную встречу с депутатами.

– Сегодня необходимо сделать все, чтобы обеспечить нормальное управление Оренбургом. Городу как никогда необходим глава в законном статусе, — сказал Юрий Берг.