ОГУ приближает Японию к Оренбургу

4 октября в перекрестный год России и Японии в Оренбургской областной филармонии состоялась церемония открытия XV фестиваля «Дни Японии в Оренбурге». Некогда университетское мероприятие стало событием для всего города.

Поклонников японской культуры приветствовали вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, ректор ОГУ Жанна Ермакова, министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото, руководитель Японского информационного центраОГУ Людмила Докашенко.

Вера Баширова поздравила всех с важным культурным событием и отметила роль Оренбургского государственного университета в установлении связей с японскими префектурами.

— ОГУ – это интеллектуальная составляющая Оренбуржья. Все, что происходит в университете, происходит в нашей области, — сказала вице-губернатор. — Культура Оренбуржья многонациональна, многоконфессиональна, многопланова. А нить — японские традиции, — вплетаемая в сотканный узор, делает его еще ярче, — продолжила Вера Ириковна.

Жанна Ермакова рассказала, что именно в знаменательный перекрестный год России и Японии исполняется 15 лет Японскому информационному центру ОГУ и Оренбургскому отделению общества «Россия — Япония». Она отметила, что успех в развитии отношений невозможен без взаимного стремления представителей двух стран развивать дружбу, и поблагодарила за вклад в общее дело посольство Японии и общественные организации, благодаря которым складывается сотрудничество во всех сферах – культуры, спорта, бизнеса.

— Проведение масштабного фестиваля также было бы невозможно без поддержки правительства области, администрации Оренбурга, Оренбургской государственной филармонии. И, что очень важно, без живого интереса к Японии оренбуржцев, — сказала ректор ОГУ.

Тосио Ямамото напомнил, что перекрестный год России и Японии проводится впервые в истории стран. А слоганами этого грандиозного события стали фразы «Есть Япония, которую вы не знаете» и «Есть Россия, которую вы не знаете». Он рассказал, что японская сторона поставила цель — познакомить россиян с культурой своей страны, от традиционной до современной. Запланировано около 400 важных мероприятий, и каждый день в России проводится как минимум одно из них.

— Россия — огромная страна, и мы считаем важным гуманитарный обмен на уровне регионов, — отметил министр. Он поблагодарил всех, кто причастен к организации ежегодно фестиваля «Дни Японии в Оренбурге».

Также Тосио Ямамото анонсировал выставку «Куклы и праздники Японии», открытие которой запланировано на конец декабря.

Людмила Докашенко рассказала о насыщенной программе фестиваля, который продлится до 10 октября: в этом году состоится бизнес-семинар «Развитие персонала организации на основе принципов кайдзен», кинофестиваль японского кино, мастер-классы национальных искусств, литературно-историческая гостиная, выставка и другое.

Уже в третий раз подарком для оренбуржцев стало выступление японской пианистки Шино Хидака.

— Я исполню симфонию Дмитрия Шостаковича, которая звучит со сцены довольно редко, и произведение Эдварда Грига, — сообщила пианистка перед выступлением. – Грига я играла с разными оркестрами и в Японии, и на Украине, и в России, и иногда происходили разногласия в некоторых моментах. Меня очень порадовало, что на репетиции с камерным оркестром Оренбургской областной филармонии и его дирижером Андреем Дашуниным мы сразу поняли друг друга.

Шино Хидака поделилась, что публика в Японии и России немного отличается: японцы более сдержанны и сначала присматриваются, прежде чем проявить эмоции. Оренбуржцы же сразу выражают свое восхищение.

В подтверждение этих слов ценители классической музыки овациями благодарили ее за выступление, и после заявленной программы она исполнила на бис сонатину Доменико Скарлатти.

— Я уже не считаю себя гостем в вашем городе, для меня Оренбург стал родным. Хочу приехать к вам и в следующем году, общаться, играть для вас снова и снова, — поделилась Шино Хидака.

На следующий день Тосио Ямамото посетил Оренбургский госуниверситет, где встретился с ректором ОГУ Жанной Ермаковой, начальником управления международного сотрудничества Эдуардом Ясаковым и руководителем Японского информационного центра ОГУ Людмилой Докашенко. Состоялась обстоятельная беседа о перспективах сотрудничества представителей двух государств, о самых ярких моментах в истории дружбы, об изучении в ОГУ японского языка с возможностью общаться с его носителями, о гастролях художественных коллективов и многом другом. Тосио Ямамото отметил, что Японский информационный центр ОГУ – одна из самых активных региональных организаций.