В октагон в самом ожидаемом поединке в единоборствах за последние годы вышли чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Бой, слухи о котором ходили не менее трех лет, наконец состоялся.

Во время боя за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрерогом, защитив принадлежащий ему титул, пишет ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом.

Чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю рассказал, что после неоправданной шумихи, которая предшествовала бою, ирландцу придется ответить за свои слова. Выдающийся российский боксер Костя Цзю прокомментировал Nation News победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в бое с ирландцем Конором Макгрегором.

После окончания боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то из окружения Макгрегора, после чего покинул пределы октагона и спровоцировал массовую потасовку.

Конор Макгрегор в 2017 году заработал $99 млн. В рейтинге Forbes он пропустил вперед футбольных звезд Криштиану Роналду ($108 миллионов), Лионеля Месси ($111 миллионов), а также своего недавнего соперника Флойда Мейвезера ($285 миллионов), занявшего первое место за этот бой он получил 3 миллиона долларов.

Хабиб Нурмагомедов За последний поединок боец из Дагестана заработал $530 тысяч. Всего за последние три года ему удалось перешагнуть барьер в $1 млн, за этот бой Нурмагомедов получил 2 миллиона долларов.