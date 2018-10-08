Второй день в Оренбурге находится заместитель главного редактора ведущей французской газеты «Фигаро» Арно де Ла Гранж. По приглашению Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» он прибыл отметить 15-летие визита французского писателя Мориса Дрюона в Оренбург.

Весь воскресный день накануне гость из Франции вместе с сотрудниками «Евразии» посвятил изучению истории Оренбурга. В первую очередь он посетил места, связанные с пребыванием в наших краях семьи Кесселей – дом, где располагалась врачебная практика Самуила Кесселя, место, где раньше стоял дом бабушки классика французской литературы Раисы Леск, место в Зауральной роще, где были знаменитые дачи, на которых родился отец Мориса Дрюона Лазарь Кессель. С большим интересом Арно де Ла Гранж ознакомился с перепиской, которую вел фонд «Евразия» с Морисом Дрюоном как до, так и после посещения им Оренбурга.

Напомним, что Жозеф Кессель, которому в этом году исполнилось бы 120 лет, как и его племянник Морис Дрюон, отметивший бы 100-летний юбилей, оба считаются классиками мировой литературы, их произведения входят в учебную программу университетов мира, многие из их книг экранизированы. Оба писателя – члены Французской Академии, оба всегда гордились своим российским, а именно оренбургским происхождением.

В понедельник 8 октября, господин де Ла Гранж посетит Оренбургский государственный университет. Известный французский журналист, отвечающий в «Фигаро» за освещение международных событий, охотно откликнулся на предложение фонда «Евразия» пообщаться со студентами и преподавателями факультета филологии и журналистики. В 10.20 (16+) он встретится с ректором университета Жанной Ермаковой, побывает в университетской библиотеке, в музее истории ОГУ.

Во вторник 9 октября в 13.00 (16+) он примет участие в презентации двух книг: русско-французского издания «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни» и первого перевода на русский язык книги «Сибирские ночи» Жозефа Кесселя. Презентация, также как и разговор о двух выдающихся французах, состоится в Оренбургской областной библиотеке им. Крупской. Фонд «Евразия» приглашает всех, кто 15 лет назад участвовал в исторических встречах с Морисом Дрюоном, а также тех, кто неравнодушен к французской литературе и к полной неожиданностей истории Оренбуржья. Мероприятие проходит при содействии министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.