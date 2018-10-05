Геологический потенциал региона обсудили на конференции в Оренбурге

В Оренбургском госуниверситете прошли заседания Всероссийской научно-практической конференции «Генезис, миграция и формирование месторождений углеводородного сырья в контексте их поиска, разведки и разработки».

Оренбургский госуниверситет выступил соорганизатором мероприятия совместно с Волго-Уральским научно-исследовательским и проектным институтом нефти и газа (ООО «ВолгоУралНИПИгаз»), ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Санди».

Открытие конференции состоялось в актовом зале ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Среди почетных гостей и участников выступили руководители геологических служб и специалисты компаний, которые осуществляют в Оренбургской области поиск и разведку месторождений нефти и газа, а также их разработку. Были заслушаны доклады ведущих ученых из Москвы, Оренбурга, Уфы и Саратова по вопросам месторождений, новых технологий поиска, разведки и добычи нефти, газа и нетрадиционного углеводородного сырья (УВС).

О нефтегазоносности восточного Оренбуржья на заседании круглого стола в рамках конференции рассказали представители Оренбургского госуниверситета – профессор геолого-географического факультета ОГУ Петр Панкратьев и аспирант Александра Коломоец. Ученые долгое время анализировали теоретические данные по нефтепроявлениям на данной территории, потом приступили к прикладным исследованиям и выявили региональную зональность в распределении углеводородсодержащих комплексов, в частности, черных сланцев в восточной части Оренбургской области. В ходе научного исследования составлены карты и подготовлены выводы о наличии углеводородной системы Зауралья. Материалы, которые представили ученые, уникальны и были озвучены впервые.

На второй день конференции в Оренбургском госуниверситете состоялась молодежная секция. Студенты обсуждали минералого-геохимическую характеристику пород Адамовского района области, геолого-промысловую изученность параметров турнейского яруса Новомедведкинского нефтяного месторождения, характеристику полезных ископаемых Домбаровского района и другие вопросы. Было представлено более 20 докладов. По результатам работы секции определены победители и призеры Всероссийской научно-практической конференции «Генезис, миграция и формирование месторождений углеводородного сырья в контексте их поиска, разведки и разработки».

— Для студентов и молодых ученых-геологов ОГУ чрезвычайно важно из первых уст получать самые актуальные знания, — отметил заведующий кафедрой геологии ОГУ Алексей Степанов. — Это позволяет быть готовыми к стремительным изменениям в технологиях поиска, разведки и добычи полезных ископаемых и становиться востребованными специалистами.

Алексей Сергеевич подчеркнул, что совместная работа кафедры и таких геологических организаций, как ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ведется уже более 20 лет: поддерживается постоянный обмен опытом в сфере поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, для обучения студентов и проведения совместных научных исследований привлекаются высококлассные специалисты и научные сотрудники, организуются преддипломные практики с последующим трудоустройством лучших выпускников.

По результатам проведения конференции выпущен сборник материалов.