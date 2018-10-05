В Домбаровском районе завершается капитальный ремонт трех многоквартирных домов

В настоящее время в Домбаровском районе завершается капитальный ремонт крыш на трех многоквартирных домах. Роль технического заказчика работ выполняет местная администрация.

– Я живу на пятом этаже, поэтому на собственном опыте знаю, что такое старая крыша. Нас заливало при каждом дожде, — вспоминает старшая по дому по улице Горького, 2 Светлана Болдырева. – В сентябре в Домбаровке прошли настоящие ливни, а мы жили уже спокойно с новой крышей.

За год улучшены условия проживания более 400 жителей Домбаровского района. Чтобы обрести долгожданный комфорт, собственники приняли решение о переустройстве плоской крыши на скатную. Фактически над домами, прямо над старой гидроизоляцией, подняли вентканалы, возвели стропильную систему, смонтировали обрешетку и слуховые окна. Цветовое решение профметалла выбрали в тон другим новым крышам поселка.

При этом объем работ, количество домов могло быть в два раза больше при условии роста уровня собираемости взносов. За все время региональной программы от жителей Домбаровского района поступило чуть более 9 млн рублей, которые в 2018 году и направлены по решению собственников на новые крыши.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на проведение 15 видов работ в восьми домах Домбаровского района. К работам строители приступят весной – после того, как собственники утвердят финансирование предстоящего ремонта и позволит погода.