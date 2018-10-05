Для перевозки пассажиров в праздничные дни ноября и в дни осенних школьных каникул Уральский филиал АО «ФПК» назначает дополнительный поезд из Оренбурга в Москву.

Поезд № 225/226 сообщением Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 1 ноября в 06:29 , прибудет в Москву 2 ноября в 05:15. Отправление из Москвы – 2 ноября в 12:45, прибытие в Оренбург – 3 ноября в 15:25.

Из Оренбурга поезд отправляется 5 ноября в 15:35, прибывает в Москву 6 ноября в 14:35. Отправление из Москвы – 6 ноября в 19:50, прибытие в Оренбург –

7 ноября в 23:50 (время отправления и прибытия местное).