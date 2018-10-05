3 октября 2018 года в отдел судебных приставов Ленинского района города Оренбурга на исполнение поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности юридического лица, расположенного по адресу г. Оренбург ул. Салмышская в Resto-club «Корица».

После возбуждения исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал по адресу, указанному в исполнительном документе. По месту совершения исполнительных действий было установлено, что юридическое лицо в отношении которого возбуждено исполнительное производство по данному адресу не располагается, предпринимательскую деятельность не осуществляет с 25 сентября 2018 года.

В целях надлежащего исполнения требований судебного решения, судебный пристав направил запрос об установлении правоотношений между организацией-должником и организацией, которая в настоящее время осуществляет деятельность в ресто-клубе «Корица». Помимо этого, направлено заявление в суд о разъяснении требований указанных в исполнительном документе.

Сегодня, 5 октября, после получения запрашиваемой информации, судебный пристав исполнил требования решение суда — приостановил деятельность юридического лица, расположенного про адресу г. Оренбург, ул. Салмышская в ресто-клубе «Корица» на 30 суток.

Ранее мы сообщали, что посетители Resto-club «Корица» получили сильное отравление. На острые симптомы пожаловались несколько человек, которых пришлось госпитализировать после банкета.