В поздравлении губернатора Юрия Берг педагогов и ветеранов педагогического труда с Международным днем учителя, в частности, говорится:

«Вы – представители самой благородной профессии, востребованной и глубоко уважаемой в обществе. Учить детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, передавать им знания и опыт, воспитывать нравственные качества и гражданскую ответственность – это нелегкий труд, требующий высокого профессионального мастерства, терпения и самоотдачи.

Оренбуржье гордится своим педагогическим корпусом. Это талантливые, целеустремленные, творческие люди, вкладывающие в свою работу душу и сердце. Среди них более 500 заслуженных учителей РФ, лауреаты президентских грантов, губернаторских премий, обладатели отраслевых наград.

Спасибо вам, дорогие учителя, за добросовестный труд и преданность избранной профессии! Успехи ваших учеников – это, в первую очередь, ваши успехи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, большого личного счастья, удовлетворения от своей работы»!