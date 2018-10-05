В тяжелой экономической ситуации оказалось предприятие «ОРМЕТО-ЮУМЗ». По данным регионального объединения Профсоюзы Оренбуржья, в ближайшее время произойдет сокращение работников. Приказ о сокращении штатной численности структурных подразделений подписан 2 октября.

С начала сентября и по сегодняшний день свыше 2300 человек находятся в вынужденном простое. На предприятие не поступает газ, электроэнергия и питьевая вода. А совокупный долг достиг 3,3 млрд. рублей.

2 октября подписан очередной приказ о простое на предприятии, который продлится до 21 октября. Данная мера поможет «ОРМЕТО-ЮУМЗ» оптимизировать расходы, сообщили на предприятии. Но самое главное, кроме простоя будет сокращен штат на 1 тысячу работников. О предстоящем массовом сокращении известили профсоюзный комитет, а также службу занятости. В связи с ухудшающейся обстановкой глава профсоюзного движения Оренбуржья Ярослав Чирков обратился к губернатору Юрию Бергу.

Не менее трудная ситуация на другом промышленном предприятии восточного Оренбуржья — Светлинском ферроникелевом заводе (СФНЗ). На предприятии также существует огромная задолженность, её размер достиг 82 млн рублей. Прошедшим летом на предприятии уже было высвобождено 250 работников. Уточним «высвобождено» — ведь формального сокращения не было, просто предприятие не торопится подписывать со своими работниками новые трудовые договора, сроки которых уже истекли.

В итоге, если экономическая ситуация на ЮУМЗ и СФНЗ будет развиваться по наихудшему сценарию, без работы на востоке области могут остаться около 4 тысяч человек, а это примерно 30% занятого населения.