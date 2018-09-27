Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления после банкета в Resto-club «Корица»

Управление Роспотребнадзора по Оренбургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проводит проверку по факту массового отравления в Resto-club «Корица», сообщили в пресс-службе ведомства.

На острые симптомы пожаловались несколько человек, которых пришлось госпитализировать после банкета.

В настоящее время организовано санитарно-эпидемиологического расследование.

Причины пищевой токсикоинфекции выясняют специалисты. На данный момент взяты пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды для лабораторного исследования.