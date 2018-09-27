В начале учебного года многие родители нередко задумываются, как и чем занять свободное время своих чад. И отличным выбором будет для них именно спорт. Почему занятия спортом полезны, наверняка, ни для кого не секрет, ведь он не только помогает физически развивать детей с раннего возраста, но воспитывает в них силу, уверенность, дисциплинированность, что немаловажно для гармоничного развития личности.

Сейчас достаточное количество предложений от различных спортивных секций/студий/групповых посещений, но мало кто из них может предложить такое интересное направление, как прыжки на батуте, и все, что с ними связано.

Почему именно батутный спорт так притягателен? Во-первых, это непередаваемое чувство полета и свободного падения, что позволяет одновременно освободиться от стрессов и получить заряд положительных эмоций; во-вторых, это уникальная физическая нагрузка – во время прыжков на батуте работают все группы мышц; в-третьих, батут развивает скорость мышления, вестибулярный аппарат.

Уже захотелось попробовать этот вид спорта? «Академия спорта» ведет набор на занятия по направлениям: прыжки на батуте (для детей от 4-х лет и взрослых), спортивная гимнастика (для детей от 2,5 лет), фитнес-джампинг (13+), фристайл на батуте (10+), стрейчинг (растяжка) (для детей от 3-х лет и взрослых). Также открыты такие направления, как бокс (для детей от 7 лет) и единоборства (для детей от 4-х лет).

Занятия проводятся в оборудованном зале, что обеспечивает качественную подготовку воспитанников «Академии спорта». Все желающие начать посещать наши занятия по представленным направлениям могут записаться на первое БЕСПЛАТНОЕ занятие, и окончательно убедиться в том, что «Академия спорта» — достойный выбор взрослых для себя и своих детей!

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