В Оренбурге состоялось внеплановое совещание рабочей группы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия, действующей при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области. Поводом для встречи стало варварское разграбление «черными копателями» двух курганов возле села Дедуровка Оренбургского района.

– Сегодня имеет место самое крупное, из раннее зафиксированных, повреждение объекта культурного наследия федерального значения «Курганное поле «Высокая могила» — «Студеникин Мар», – констатировала министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. – Ежегодно там проводятся организованные раскопки, работают археологи, которые подтверждают – в этом месте сконцентрирован великий пласт истории, который нуждается в изучении и имеет беспрецедентное значение для науки. Какие находки, сопровождающие захоронения такого «царского» кургана, были потеряны для общества и культуры, сейчас остается только гадать.

Руководитель ведомства сообщила, что артефакты из аналогичного «царского» Филипповского курганного могильника составляют сокровищницу археологической коллекции Оренбургского краеведческого музея и Музея археологии и этнографии Республики Башкортостан. Филипповская коллекция побывала в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), Палаццо Реале (Мадрид), музеях Милана, Эрмитаже (Санкт-Петербург).

Повреждение объекта культурного наследия федерального значения «Курганное поле «Высокая могила» — «Студеникин Мар» зафиксировано 21 сентября этого года. Курганам нанесен колоссальный ущерб. О масштабах бедствия можно судить по размерам повреждения уникального памятника археологии – кургана «Высокая могила» высотой 7,5 метра и диаметром 130 метров.

Грабители действовали при помощи гусеничной и землеройной техники, следы которой явно видны на насыпи. Обнаруженные на поврежденных курганах фрагменты деревянного перекрытия и органического тлена говорят о том, что «черные археологи» «докопались» до захоронений. Учитывая значимость проблемы и вопиющий случай повреждения памятников археологии, участники рабочей группы собрались, чтобы обсудить проблемные вопросы взаимодействия органов государственной и муниципальной власти региона, правоохранительных структур, представителей научного сообщества и общественности для сохранения объектов археологического наследия.

Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко заявила, что разграбление древних памятников является преступлением против государства и его граждан, требует незамедлительных мер по предупреждению подобных ситуации.

— Дело не только науке, но и в нас, людях. Археологические коллекции – это гордость нашего региона, таким историко-культурным наследием гордится весь мир, поэтому нельзя оставлять безнаказанными случаи посягательства на памятники археологии.

Заведующая археологической лаборатории Оренбургского государственного педагогического университета Лидия Купцова сравнила курган «Высокая могила» с египетскими пирамидами – для оренбургских археологов, занимающихся научными раскопками, курганы представляют не меньшую ценность. Из-за деятельности «черных копателей» в этих исторических пластах могут быть безвозвратно потеряны уникальные находки — для кочевников они были святилищем, местом для поклонения, ритуальным объектом.

По словам Лидии Купцовой, сотрудники археологической лаборатории готовы оказать помощь во взаимодействии по сохранению археологического наследия Оренбуржья.

Представители местных правоохранительных органов высказали свои предложения по эффективному сотрудничеству для раскрытия подобных преступления. В частности, они предлагают привлечь к регулярным рейдам по значимым древним захоронениям представителей заинтересованных ведомств и сельские администрации муниципальных образований, на территории которых они находятся.

Руководители управлений силовых ведомств пообещали сделать все от них зависящее, чтобы повысить раскрываемость правонарушений в отношении объектов культурного наследия. Участковая служба берет на себя работу с населением в вопросах обеспечения оперативной обратной связи и общественного противостояния черным копателям. Правда, для этого просветительской работой об исторической важности и необходимости сберечь историко-культурные объекты придется заняться среди самих участковых уполномоченных.

Участники совещания высказали предложения по привлечению внимания к вопросам сохранения исторических реликвий представителей органов власти всех уровней, силовых ведомств, научного археологического общества, средств массовых информаций. В расследования подобных преступлений могут помочь съемки через спутниковые системы. И главное общее дело — поднять на защиту интересов государства самих граждан, чтобы ударить по рукам варваров нетерпимым к вандализму общественным мнением.

На встрече было решено возобновить практику проведения совместных инструктажей для участковых уполномоченных Управления Министерства внутренних дел и Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Заинтересованные стороны обменялись мнениями и наметили план действий по противостоянию черным археологам, своевременному пресечению актов вандализма, раскрытию произошедших преступлений и защите археологического достояния Оренбургской области.

По представленным материалам о разграблении объекта культурного наследия федерального значения «Курганное поле «Высокая могила» — «Студеникин Мар» ведется следственная проверка.