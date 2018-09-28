27 сентября 2018 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область принял участие в церемонии открытия I пускового комплекса автомобильной дороги «Обход г. Оренбург». Это новая трасса первой категории с путепроводами и многоуровневыми развязками. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что строительство объездной автодороги стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона, который важен не только для Приволжского федерального округа, но и для страны в целом.

«Казалось бы, не такой большой участок, 12 км, но, на мой взгляд, он играет достаточно серьезную роль не только для оренбуржцев, но и для региона, и в целом для страны: для установления эффективного транспортного потока между Европой и Западным Китаем. Это делает жизнь людей лучше и комфортнее, формирует единое экономическое пространство, а значит – новые рабочие места и усиление экспорта, усиление потенциала нашего сотрудничества с другими странами», – сказал Игорь Комаров.

Общая стоимость работ составила около 4 млрд рублей, из которых 500 млн рублей выделено из бюджета области, а 3,5 млрд рублей ввиду важности проекта выделено из федерального бюджета. Новая трасса выведет транзитный транспорт за пределы города и снизит нагрузку на дорожную сеть Оренбурга, в результате существенно повысится комфорт и безопасность пассажиров, улучшится экологическая обстановка. Игорь Комаров поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта, и вручил государственные награды особо отличившимся строителям.

В этот же день в Оренбурге Игорь Комаров провел совещание по вопросу организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На совещании обсуждались вопросы готовности региона к реализации важнейших направлений социально-экономического развития, обозначенных Главой государства в здравоохранении, образовании, развитии транспортной инфраструктуры, повышении доступности жилья, расселении аварийного жилищного фонда, улучшении экологии, а также поддержки экспорта.

Полномочный представитель Президента РФ провел рабочую встречу с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и подробно обсудил с ним наиболее важные вопросы социально-экономического развития региона.

В рамках рабочей поездки Игорь Комаров посетил АО «Производственное объединение «Стрела», где ознакомился с перспективными разработками оборонного предприятия. Также полномочному представителю Президента РФ в ПФО были представлены объекты благоустройства Оренбурга, участвующие в реализации приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.: дворовые территории и набережную реки Урал.

Находясь в столице Оренбургской области, Игорь Комаров возложил цветы к памятнику Герою России Александру Прохоренко, который в 2016 году погиб при исполнении воинского долга в ходе боёв за Пальмиру, вызвав авиаудар на себя, в результате чего были уничтожены окружившие героя террористы.